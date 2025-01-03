Kuşadası'na 2024'te 261 bin 578 Metrekare Yeni Yol

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, 2024 yılında ilçeye 261 bin 578 metrekare yeni yol kazandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü'nce ilçenin farklı mahallelerinde yürütülen çalışmalarla son bir yıl içerisinde 166 bin 991 metrekare kilit parke, 73 bin 352 metrekare sıcak asfalt, bin 419 metrekare doğal taş, 19 bin 816 metrekare sathi kaplama yol çalışması gerçekleştirildi.

Başkan Ömer Günel'in göreve geldiği 2019 yılından itibaren 914 milyon 211 bin 885 TL yatırım bedeli ile 1 milyon 542 bin 653 metrekarelik alanda sürdürülen çalışmalarla 218 kilometre yeni yola kavuşan Kuşadası'na, 2024 yılında da yeni yol yatırımları yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla bir yıl içerisinde 261 bin 578 metrekarelik alanı kapsayan 43,6 kilometre yeni yolla buluşan Kuşadası; yürütülen yağmur suyu hattı, bordür ve kaldırım çalışmaları ile de her geçen gün daha sağlıklı bir alt ve üstyapıya kavuştu.

Başkan Günel'in ilk beş yıllık hizmet döneminde Türkmen, İkiçeşmelik ve Davutlar mahalleleri ile Eski Kuşadası olarak anılan bölgenin alt ve üst yapısını yenileyen Kuşadası Belediyesi, 2024 yılında yol yapım çalışmalarını Değirmendere ve Karaova gibi ilçenin yeni gelişmekte olan bölgeleri ile Kadınlar Denizi ve Türkmen gibi turistik ve merkezi bölgelerde yoğunlaştırdı.

Kuşadası Belediyesi, 2024 yılında sürdürdüğü çalışmalarla Değirmendere Mahallesi'ne 14 bin 160 metrekaresi sıcak asfalt, 42 bin 657 metrekaresi kilit parke, 9 bin 543 metrekaresi ise sathi kaplama olmak üzere 66 bin 360 metrekarelik alana sahip 11 kilometre uzunluğunda yeni yol kazandırdı. 2024 yılında en fazla yol yatırımı yapılan ikinci bölge ise ilçenin turizm merkezi Kadınlar Denizi Mahallesi oldu. Kadınlar Denizi, 2024 yılında 40 bin 587 metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla 6,76 kilometre yeni yol ile buluştu. Son bir yıl içerisinde Türkmen Mahallesi, 4,88, Karaova Mahallesi 4,17, Yavansu Mahallesi 3,3, Bayraklıdede Mahallesi 2,77 kilometre yeni yolla buluştu.