Kuşadası'nda 1,5 Yılda 410 Ağaç Kesilmekten Kurtarıldı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, inşaat sahalarında kesilme riski bulunan ağaçları yerinden sökerek farklı alanlara dikiyor. Bu kapsamda son 1,5 yılda 410 ağaç yeşil alanlara ve okul bahçelerine kazandırıldı.

Kuşadası Belediyesi, inşaat çalışmaları nedeniyle kesilme riski taşıyan ağaçlara yaşam şansı veriyor. Bu kapsamda gelen talepleri dikkate alan ekipler, özel ya da kamu arazisi ayrımı yapmadan, nakledilmesi gereken ağaçları özel bir araç kullanarak kökleriyle birlikte yerinden söküyor. Dikkatli bir biçimde taşınan ağaçlar, daha sonra yeniden toprakla buluşturuluyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından son 1,5 yıl içerisinde toplam 410 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Ekipler, geçen günlerde de 10 zeytin ağacını Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesine, 10'unu Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu bahçesine, 3'ünü de Kadınlar Denizi Mahallesi Andaç Sitesi'nin üstünde yer alan yeşil alana dikti.

Vatandaşlar, doğaya karşı gösterdiği hassasiyet dolayısıyla Kuşadası Belediyesi görevlilerine teşekkür etti.