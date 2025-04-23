Kuşadası'nda 23 Nisan Coşkusu: Çocuk Şenliği Düzenlendi

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için şenlik düzenledi. Belediye Başkanı Ömer Günel'in de ailesiyle katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen şenlikte, çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. Tüm gösteri ve ikramların ücretsiz olduğu şenlikte, çocuklar doyasıya eğlendi. Bayram neşesini mini disko, yüz boyama, sihirbazlık şovlarının yanı sıra luna park oyuncaklarıyla oynayarak yaşayan çocuklar, keyifli bir gün geçirdi.

Belediye Başkanı Ömer Günel de ailesiyle şenliğe katılıp, çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Günel, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bugün Kuşadası'nda coşkulu bir çocuk şenliğiyle kutladık. Belediye bahçemizde düzenlediğimiz etkinlikte çocuklarımız oyunlarla, gösterilerle ve birbirinden renkli sürprizlerle bayramın tadını doyasıya çıkardı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu özel günü çocuklara armağan eden herkesi saygı ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.