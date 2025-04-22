Kuşadası'nda 23 Nisan Coşkusu: Çocuklara Özel Şenlik

(AYDIN) - Kuşadası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, sembolik makam devri töreni ile başladı. Makamını 4. sınıf öğrencisi Eymen Çalışkan'a devreden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tüm çocukların bayramını kutlayarak, çocukları gün boyu sürecek şenliğe katılmaya davet etti.

Kuşadası'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Başkan Günel, makamını 7 Eylül İlkokulu 4 B sınıfı öğrencisi Eymen Çalışkan'a devretti. Günel'in koltuğuna oturan sembolik belediye başkanı Eymen Çalışkan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü arayarak ilçede çocuklar için park ve oyun alanlarının artırılmasını istedi.

Tüm küçük hemşehrilerinin bayramını kutlayan Günel ise geleceğin büyükleri ve yöneticileri olan çocukların sağlıklı gelişimleri için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Bu kent bizlere çocuklarımızın emaneti" dedi.

Günel, Kuşadalı çocuklar için yaşama geçirilen süt, beslenme çantası, kırtasiye gibi sosyal desteklerin süreceğini belirtti.

Günel'den çocuklara kaykay pisti müjdesi

Çocuklara bir de kaykay pisti müjdesi veren Günel, "Çocuklarımızın çok sevdikleri kaykayları ile keyifli vakit geçirebilmesi için Uydukent'e bir kaykay pisti yapacağız" diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenecek şenliğe tüm Kuşadalı çocukları ve ailelerini davet eden Günel, "Çocuklar geleceğimizin teminatıdır. Bu nedenle onlar için elimizden gelenin en iyisini yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kuşadası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, saat 09.30'da Atatürk Meydanı'ndaki çelenk töreni ile başlayıp, saat 10.00'da resmi tören ile devam edecek. Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde 12.00-18.00 saatleri arasında da 'Çocuk Şenliği' düzenlenecek. Tüm gösteri, etkinlik ve ikramların ücretsiz olacağı şenlikte Kuşadalı çocuklar, kendileri için gerçekleşecek eğlenceli gösteri ve konserler ile bayram neşesini doyasıya yaşayacak. Mini disko, yüz boyama, sihirbazlık şovları gibi birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer alacağı şenlikte çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunulacak.