Kuşadası'nda 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuşadası'nda yapılan resmi törenle kutlandı. Törende çocukların gösterileri ve halk oyunları beğeni topladı.

23.04.2025 15:59  Güncelleme: 16:48
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(AYDIN)- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kuşadası'nda coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programa katılan Belediye Başkanı Ömer Günel, Kaymakam İbrahim Keklik ile birlikte, kent genelindeki okullardan gelen öğrencilerin bayramını kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 105'inci kuruluş yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,Kuşadası'nda coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman'ın çelenk sunmasıyla başlayan program, resmi törenle devam etti. Resmi törene, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Belediye Başkanı Ömer Günel ve kentte görev yapan idari amirler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam İbrahim Keklik ve Başkan Ömer Günel, kent genelindeki okullardan gelerek törene katılan öğrencilerin bayramını kutladı. Öğrencilerin sergilediği halk oyunları ve gösteriler, protokol üyeleri tarafından beğeni topladı.

"Çocuklar bir milletin geleceğidir"

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, "Bugün burada, milli birlik ve beraberlik duygusuyla güçlenen milli irademizin temsil edildiği TBMM'nin açılışının 105'inci yılı ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği çocuk bayramı coşkusunu aynı anda yaşıyoruz. Çocuklar bir milletin geleceğidir. Onlara duyduğumuz sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak 23 Nisan'ları çocuk bayramı olarak hep kutlamaya devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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