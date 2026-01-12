Kuşadası'nda Ada Kıyafet Evi ile Dayanışma Güçleniyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Ada Kıyafet Evi'nden, açıldığı 25 Kasım 2025 tarihinden bu yana geçen yaklaşık 1,5 aylık sürede 272 çocuk yararlandı.

Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin 3-12 yaş arasındaki çocuklarına ücretsiz yeni kıyafetler sağlamak amacıyla 2025 yılının Kasım ayında Ada Kıyafet Evi'ni hizmete açtı. Projeden bugüne dek 272 çocuk yararlandı.

Ailelerin omuzlarından da önemli bir yükü alan Ada Kıyafet Evi'nde çocuklar, tıpkı bir mağazada olduğu gibi kendi beğendikleri üç parça kıyafeti seçebiliyor.

Ada Kıyafet Evi'nin sunduğu hizmetten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, başvurularını AdaMobil veya "kusadasi.bel.tr" üzerinden yapabiliyor.

Ada Kıyafet Evi'nde yer alan hiç kullanılmamış giysiler ise bağışçılar tarafından sağlanıyor.