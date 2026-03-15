Kuşadası'nda 3 Deniz Kaplumbağası Ölü Bulundu
Kuşadası'nda 3 Deniz Kaplumbağası Ölü Bulundu

15.03.2026 18:44
Kuşadası'nda trol ağlarına takılan 2 yeşil deniz kaplumbağası ve 1 caretta caretta boğularak öldü.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, aynı gün 2 yeşil deniz kaplumbağası ile 1 yetişkin caretta caretta ölü bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Vücutlarında kesici veya delici alet izine rastlamadığımız kaplumbağaların trol ağlarına takıldıkları için boğularak öldüklerini düşünüyoruz. Bu nedenle Kuşadası Körfezi kıyılarında trolle balık avcılığının yasaklanması gerekiyor" dedi.

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı ile SGK plajında aynı gün farklı saatlerde vatandaşlar tarafından 3 deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu. Durum EKODOSD yetkililerine bildirildi. EKODOSD yetkilileri tarafından yapılan incelemede ölü deniz kaplumbağalarından 2'sinin yeşil deniz kaplumbağası, 1'inin de caretta caretta olduğu belirlendi. Yara ve darp izine rastlanmayan deniz kaplumbağalarının hedef dışı av olarak trol ağlarına takılıp boğuldukları üzerinde durulduğu bildirildi. Kaplumbağaların gerekli ölçüleri, doku ve kabuk örnekleri alınıp, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a gönderildi.

'TROL AVCILIĞI YASAKLANMALI'

Kuşadası Körfezi'nin denizel biyoçeşitlilik açısından zengin olduğuna dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Trol teknelerinin balık avlamak amacıyla deniz tabanı boyunca sürükledikleri ağlara takılan kaplumbağalar, uzun süre su altında kaldıkları için nefes almak üzere yüzeye çıkamamakta ve bu nedenle boğularak yaşamlarını kaybetmektedir. Kaybettiğimiz caretta caretta bireyinin dişi olması, diğer iki yeşil deniz kaplumbağasının ise henüz genç evrede bulunması, deniz kaplumbağalarının geleceği açısından üzüntümüzü daha da artırmıştır. Başta deniz kaplumbağaları ve yunuslar olmak üzere Kuşadası Körfezi'nde, herkesin gözlemlediği gibi kıyıya çok yakın bölgelerde dahi geceleri trol teknelerinin avlandıkları görülmektedir. Trol teknelerinde, hedef dışı avcılığın ve çevre kirliliğinin önlenmesi ve gerekli koruyucu tedbirlerin alınabilmesi için ilgili ve sorumlu kurumların mutlaka etkin yaptırımlar uygulaması gerekmektedir. Özellikle denizel biyoçeşitliliğin zengin olduğu dönemlerde Kuşadası kıyılarında trol avcılığı kesin olarak yasaklanmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:10
Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol
Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol
18:09
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
18:02
Devrim Muhafızları’nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
16:48
Vahim iddia: İsrail, İran’a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
15:47
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
