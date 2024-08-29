Kuşadası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

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(AYDIN) - Kuşadası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanacak. Kaymakamlık makamında tebrik töreni ve ardından çeşitli gösterilerle başlayacak program, akşam Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenecek "Roman Orkestrası" konserleriyle tamamlanacak.

Büyük Taarruz 'un zaferle sonuçlanmasının 102'nci yıl dönümü kutlamaları, Kuşadası'nda yarın saat 09.30'da Kaymakamlık makamında düzenlenecek tebrik töreniyle başlayacak. Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam edecek kutlama programı, halk oyunları ve çeşitli gösterilerle renklenecek. Atatürk Anıtı önündeki program, saat 11.30'da yapılacak tören geçişi ile sona erecek.

Kutlamalar, saat 21.00'de Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenecek Roman Orkestrası'nın vereceği konserle taçlanacak.

Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Doğan P 340 Gemisi, 09.30 ile 12.30 ve 13.30 ile 17.30 saatleri arasında Kuşadası Limanı'nda ziyarete açılacak.

Kuşadası Belediyesi'nin kente kazandırdığı kültürel rotalar; Rosemary Anı Evi, Haluk Perk Kahve Evi, Mineral ve Fosil Müzesi, Meral - Öğül Orhan Porselen Bebek Sergi Alanı ile Necati Korkmaz Mikro Minyatür Müzesi de 09.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak.