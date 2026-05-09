Kuşadası\'nda 35 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası açıklarında önceki gün saat 01.30 sıralarında motor arızası yapan fiber karinalı lastik bottaki düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı sonrası harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, sürüklenen lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi. Olayla ilgili 1 organizatör, gözaltına alındı.
