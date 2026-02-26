Kuşadası İşlendirme Ofisi Aracılığıyla İki Ayda 77 Kişi İş Sahibi Oldu

(AYDIN) – Kuşadası Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu Kuşadası Hizmet Merkezi arasında imzalanan protokolle kurulan İşlendirme Ofisi Türkiye İş Kurumu Hizmet Noktası aracılığıyla 2026 yılının ilk iki ayında 77 kişi iş sahibi oldu.

Kuşadası Belediyesi, kentte nitelikli personel ihtiyacı olan işletmeler ile iş arayanları buluşturmak amacıyla 2019 yılında Türkiye İş Kurumu Kuşadası Hizmet Merkezi ile protokol imzalayarak İşlendirme Ofisi'ni kurdu. Merkez tarafından 2026 yılının ocak ve şubat aylarını kapsayan dönemde 77 kişiye iş imkanı sağlandı.

İş arayan herkese danışman atanıyor

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu Kuşadası Hizmet Merkezi arasında imzalanan protokolle kurulan İşlendirme Ofisi, başta turizm olmak üzere farklı sektörlerde işverenlerle iş arayanlar arasında köprü kuruyor. Merkezde yapılan başvurular önce kayıt altına alınıyor. İş arayanların yaş, eğitim ve mesleki durumlarına göre tasnif edilen başvurular, Türkiye İş Kurumu ile birlikte ortak bir veri tabanında saklanıyor. Böylece iş arayan herkese Türkiye İş Kurumu tarafından bir danışman atanması sağlanıyor.

Merkez, Değirmendere Mahallesi İstikbal Sokak üzerinde bulunan Kuşadası Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.