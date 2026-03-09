Kuşadası Belediyesi Kadınca Oluşumu'ndan 8 Mart Yürüyüşü - Son Dakika
Kuşadası Belediyesi Kadınca Oluşumu'ndan 8 Mart Yürüyüşü

09.03.2026 09:26  Güncelleme: 10:26
Kuşadası Belediyesi Kadınca Oluşumu tarafından düzenlenen kortejde kadınlar, kadına yönelik şiddet ve İstanbul Sözleşmesi'nin önemini vurguladı. Etkinlik, renkli görüntüler ve müzik dinletisi ile sona erdi.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Kadınca Oluşumu tarafından 8 Mart dolayısıyla gerçekleştirilen kortejde, ellerinde pankart ve döviz taşıyan kadınlar, kadına yönelik şiddet ve cinayetler ile İstanbul Sözleşmesi'nin önemine dikkati çekti.

Kuşadası'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Kuşadası Belediyesi Kadınca oluşumu tarafından Kısmet Otel Kavşağı'ndan başlayan kortej düzenlendi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sona eren korteje, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, Kuşadası Belediyesi Kadınca Oluşumu Onursal Başkanı Duygu Günel, Kuşadası Belediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kadın derneği katıldı.

Yaşam ağacı oluşturuldu

Renkli görüntülere sahne olan kortejde kadınlar, ellerinde taşıdıkları mor renkli dövizler ve attıkları sloganlarla Türkiye'de yaşanan kadın cinayetlerine, kadına yönelik şiddete ve İstanbul Sözleşmesi'nin önemine dikkati çekti. Kortejin ardından Kuşadalı kadınlar el ele verip, El Heykeli önünde yaşam ağacı figürü oluşturdu. Kutlama etkinlikleri, Atlas Folk Kültür Sanat Ekibi'nin verdiği müzik dinletisiyle sona erdi.

"Kadın susarsa hayat eksilir, gülümserse dünya güzelleşir"

Kadınca Oluşumu Onursal Başkanı Duygu Günel, "Kadın susarsa hayat eksilir, gülümserse dünya güzelleşir. Ayağa kalkarsa tarih değişir. Bugün hayatın her alanında iz bırakan, emeğiyle var eden, sevgisiyle büyüten ve direnciyle geleceği şekillendiren kadınlar için bir aradayız. Kadın sadece anne değildir. Kadın bilimde iz bırakan bir akıl, sanatta ilham veren bir ruh, üretimde alın teri, toplumda değişimin en güçlü sesidir. 8 Mart bir kutlama günü değil, kadınların hak ve adalet mücadelesinin simgesidir. Bugün kadınlar için daha adil bir gelecek adına mücadele günüdür. Kadın özgürse gelecek umut doludur. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'dünyada her şey kadının eseridir" diye konuştu.

