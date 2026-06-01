Kuşadası'nda Bayram Tatilinde 3 Bin 67 Ton Çöp Toplandı
Kuşadası'nda Bayram Tatilinde 3 Bin 67 Ton Çöp Toplandı

01.06.2026 15:02  Güncelleme: 15:55
(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda tatile gelen yerli ve yabancı turistlerle nüfusu 1 milyonu aşan kentte, 9 günde 3 bin 67 ton evsel atık ile 98 ton 460 kilogram ambalaj atığı topladı.

Türkiye'nin gözde turizm kenti Kuşadası, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Denizli, İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden gelenlerle birlikte kentin nüfusu 1 milyonu aştı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sorunsuz bir bayram yaşanması için tüm personeliyle 7/24 esasına göre kesintisiz çalıştı. Güzelçamlı'da bulunan Milli Park'ın önünden başlayıp, Kuştur sınırları sonuna kadar 23 mahalleyi köşe bucak temizleyen ekipler tarafından 9 günde 3 bin 67 ton evsel atık ile 98 ton 460 kilogram ambalaj atığı toplandı.

CADDE VE SOKAKLAR KÖŞE BUCAK YIKANDI

Ekipler ayrıca caddeleri, sokakları, çocuk parklarını ve çöp konteynerlerini de yıkayarak hijyenik hale getirdi. Kuşadası Belediyesi'nin çalışmaları sayesinde kentte Kurban Bayramı boyunca hiçbir aksaklık yaşanmadı. Tatilciler, Kuşadası Belediyesi yetkililerine ve ekiplerine kent temizliği konusunda gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür etti.

"ZİYARETÇİLERİMİZ İÇİN SEFERBER OLDUK"

Kuşadası Belediyesi'nin Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini en iyi şekilde misafir edebilmek için seferber olduğunu belirten Temizlik İşleri Müdürü Hakan Bayrak, "Öncelikle sahada özveriyle çalışan temizlik personeline çok teşekkür ederim. Ekiplerimiz, 24 saat boyunca kentimizin farklı bölgelerinde görev yaptı. Böylece konuklarımızı en iyi şekilde ağırladık. 9 gün boyunca kentimizin her noktasına aynı özeni gösterdik" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
