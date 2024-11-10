Kuşadası\'nda Atatürk\'ü Anma Etkinlikleri Düzenlendi

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(AYDIN)- Kuşadası'nda 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Kuşadası Anadolu Lisesi'nde bir program düzenlendi. Programda öğrenci ve öğretmenler tarafından Atatürk'ün hayatını anlatan oyun sahnelendi. Ayrıca etkinlikler kapsamında "Mustafa Kemal'den Atatürk'e" sergisinin açılışı yapıldı.

Kuşadası Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen anma programına, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Garnizon Komutanı Personel Yarbay İlker Görkem, Belediye Başkanı Ömer Günel ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Zeybek gösterisinin ardından öğrenci ve öğretmenlerin birlikte hazırlayıp sahnelediği Atatürk'ün hayatını anlatan oyun, büyük beğeni topladı.

İlçede Atatürk'ü anma etkinlikleri, İbramaki Sanat Galerisi'nde küratörlüğünü Musa İlhan'ın yaptığı "Mustafa Kemal'den Atatürk'e" isimli fotoğraf sergisinin açılışıyla devam etti. İlginin yoğun olduğu serginin açılış kurdelesini Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ve Kuşadası Yazarlar Platformu (KUYAP) Temsilcisi İsmail Tezgel birlikte kesti. Sergide, Atatürk'ün yaşamından fotoğraf kareleri yer alıyor.