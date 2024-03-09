Kuşadası\'nda bariyerlere çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı

Aydın Kuşadası ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.S. yönetimindeki 35 GB 4995 plakalı otomobil, Söke-Kuşadası yolu Soğucak Cevizli Bahçe mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Yaralanan sürücü ve araçtaki 4 kişi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Ilgaz Dağı ve çevresinin yanı sıra Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, ilçelerin il merkezine bağlantısının sağlandığı kara yollarını açık tutmak için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.
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