Kuşadası\'nda bir kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Türkşeker, son 25 yılın en yüksek şeker üretimine ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker'in 2023-2024 kampanya döneminde faaliyette bulunan 14 şeker fabrikası ile gerek pancar gerekse şeker üretiminde son 25 yılın zirvesine ulaştığını açıkladı. Kampanya döneminde 9 milyon 60 bin ton pancar işlenerek 1 milyon 161 bin 100 ton şeker üretildi. Ayrıca 418 bin 800 ton melas ve 2 milyon 905 bin 709 ton yaş pancar posası elde edildi.