Kuşadası'nda Boğulma Vakası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Soğucak Plajı'nda denize giren Fatih Ergün, bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizden çıkarılıp kıyıya getirilen Ergün, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ergün, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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