Kuşadası'nda Çocuklara Süt Desteği Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Çocuklara Süt Desteği Projesi Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi, 'Kuşadalı Çocuklar Lıkır Lıkır Süt İçiyor' projesiyle 2-5 yaş arası çocuklara aylık 8 litre süt desteği sağlıyor. Proje, çocukların kemik gelişimleri için gerekli kalsiyumu temin ederken, dar gelirli ailelerin bütçelerine de katkıda bulunuyor.

23.10.2024 16:29
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yaşayan çocukların sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yaşama geçirilen "Kuşadalı Çocuklar Lıkır Lıkır Süt İçiyor" projesi sürüyor. 2-5 yaş arası çocuklar için verilen süt desteği, çocukların kemik gelişimleri için gerekli olan kalsiyum ihtiyacını karşılarken dar gelirli ailelerin bütçelerine de katkı sunuyor.

Minik hemşehrileri için yaşama geçirdiği beslenme desteği projeleri ile ekonomik krizin etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen Kuşadası Belediyesi tarafından 2023 yılının Mart ayında başlatılan süt desteği projesi, 17 ayı geride bıraktı.

Her ay ortalama bin 500 çocuğa destek

"Kuşadalı Çocuklar Lıkır Lıkır Süt İçiyor" sloganıyla yürütülen proje kapsamında her çocuk için aylık 8 litre süt desteği sunuluyor. Belirlenen adresleri her ay ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tire Süt Kooperatifi'nden 1 litrelik tetra pak ambalajlar içerisinde temin edilen sağlıklı sütleri imza karşılığında ailelere teslim ediyor. Güvercin Masa'ya yapılan başvurular doğrultusunda her ay ortalama bin 500 çocuğa sunulan süt desteği projesi yüzleri güldürüyor.

Son olarak İkiçeşmelik, Kadınlar Denizi, Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleleri'nde belirlenen ailelerin kapılarını çalan Kuşadası Belediyesi ekipleri, ay boyunca kentin 23 mahallesinde süt dağıtımını sürdürecek.

Süt desteğinden faydalanmak isteyen aileler, Kuşadası Belediyesi'nin resmi internet sayfasının süt desteği bölümünden ve 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Çocuklara Süt Desteği Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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