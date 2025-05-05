Kuşadası'nda Dostluk ve Dayanışma Pikniği Düzenlendi

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi ve Davutlar Cemevi iş birliğiyle düzenlenen dostluk ve dayanışma pikniğine katıldı. Türkülerin söylenip, halayların çekildiği piknikte barış ve kardeşlik mesajları verilirken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fizilsel saldırı kınandı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi ve Davutlar Cemevi tarafından Adagöl Mesire Alanı'nda, dostluk ve dayanışma pikniği düzenlendi. Pikniğe CHP Aydın Milletvekilleri Evrim Karakoz, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Günel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ekinliğin açılış konuşmasını yapan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi Başkanı Erdal Kılınç, "Öncelikle bu alanı gül yüzüne çeviren dostlarımıza teşekkür ederim. İyi ki varsınız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı da kınıyorum. Biz hep aydınlık, barış ve demokrasiden yana olacağız. Bu ülkenin geleceği laikliğe, demokrasiye ve adalete bağlıdır" dedi.

Günel ise "Bugün sizlerle buluşma nedenimiz Hıdırellez. 5 Mayıs'ı 6'ı Mayıs'a bağlayan gece özellikle Alevi inancında dileklerin dinlendiği, adakların adandığı, duaların edildiği ve lokmaların paylaşıldığı bir gece. Hıdırellez sadece Alevi inancında değil, Anadolu'dan da binlerce yıl süzülerek gelen çok kültürlü bir bahar bayramının ifade ediliş biçimi. Alevi inancındaki yeri bambaşka olan Hıdırellez'i sizlerle birlikte kutladığım için çok mutluyum" diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekilleri Evrim Karakoz, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül de Özel'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadı. Türkiye'nin bir an önce çatışma ikliminden çıkması gerektiğine vurgu yapan CHP Aydın milletvekilleri, Türkiye'nin huzur, barış ve kardeşlik ortamına ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.