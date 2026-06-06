Kuşadası'nda Çevre İçin Güç Birliği - Son Dakika
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Kuşadası'nda Çevre İçin Güç Birliği

06.06.2026 10:21  Güncelleme: 10:47
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Kuşadası Belediyesi'nin Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler, çevre temizliği, bisiklet gösterisi ve geri dönüşüm defilesiyle tamamlandı. Programa çok sayıda belediye başkanı ve vatandaş katıldı.

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler, çevre duyarlılığı mesajlarının verildiği renkli gösteriler ve geri dönüşüm defilesiyle sona erdi.

Kuşadası Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler, üç gün boyunca gerçekleştirilen çevre temizliği çalışmaları, farkındalık projeleri ve sahne gösterilerinin ardından Atatürk Anıtı önünde yapılan kapanış programıyla tamamlandı. Çevre bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen etkinliklere vatandaşlar ve tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Kuşadası Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programın finaline; Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik katıldı. Ayrıca Kadınca Platformu Onursal Başkanı Duygu Gül Günel de etkinlikte yer aldı.

"ÇEVRE KAHRAMANLARI"NA ÖDÜL

Program, çevre ve kıyı temizliği etkinliğinde görev alan öğrencilere Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş tarafından hediyelerinin verilmesiyle başladı. Daha sonra EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, doğal yaşamın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek kıyılar, sulak alanlar ve doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine dikkat çekti. Sürücü, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çevre konusunda toplumun tüm kesimlerinin duyarlı davranması gerektiğini ifade etti.

Kapanış programında ise çocuklar, hazırladığı çevre temalı gösteriyi sundu. Dünyanın oluşumunu ve zamanla karşı karşıya kaldığı çevresel sorunları anlatan performans, izleyicilerden büyük alkış aldı.

"ÇEVRE İÇİN PEDAL ÇEVİR"

Karbon ayak izinin azaltılmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bisiklet gösterisi de etkinliğe renk kattı. "Çevre İçin Pedal Çevir" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte bisikletin çevre dostu bir ulaşım aracı olduğuna vurgu yapıldı. Programın finalinde Kadınca Platformu üyelerinin hazırladığı geri dönüşüm defilesi sahnelendi. Atık ve kullanılmayan malzemelerden tasarlanan kıyafetler beğeni topladı. Defile boyunca doğal kaynakların korunmasının önemi ve dünyanın ortak yaşam alanı olduğu mesajı verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Çevre İçin Güç Birliği - Son Dakika

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