Kuşadası'nda Dünya Günü'ne Özel Deniz ve Kıyı Temizliği
Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.04.2026 16:53  Güncelleme: 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi desteğiyle Dünya Günü çerçevesinde gönüllülerin katılımıyla kapsamlı bir kıyı ve deniz temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Güvercinada ve Yılancı Burnu mevkiinde düzenlenen ve yaklaşık 3 saat süren etkinlikte toplam 200 kilogram atık toplandı.

Temizlik çalışması, Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle Habitat4life, Kiwi Watersports, Kuşadası Ayyıldız Doğa İhtisas Spor Kulübü, Kuşadası Zirve Keşif Grubu ve Jade Beach iş birliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe profesyonel dalgıçların da aralarında bulunduğu çok sayıda gönüllü katıldı. Gönüllüler, özellikle Yılancı Burnu kıyısı ile Güvercinada iskelesi çevresinde, tur teknelerinin bulunduğu alanın deniz tabanında yoğunlaşan atıkları temizledi. Çalışmalar sonucunda olta ve balıkçılık ekipmanları, plastik ambalajlar, cam ve pet şişeler, bardaklar ve çeşitli evsel atıklar sudan çıkarıldı.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bölge amiri Kubilay Turak, belediye olarak iş birlikleriyle hem kıyılarda hem de denizlerde temizlik faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Daha temiz bir Kuşadası için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Habitat4life İrtibat Sorumlusu Orkide Erdem ise etkinliğin gönüllü dayanışmasıyla büyüdüğünü vurgulayarak, bir yıl önce bireysel olarak başlatılan girişimin bugün geniş katılımlı bir topluluğa dönüştüğünü ifade etti.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Dünya Günü, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 18:24:01. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.