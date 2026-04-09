Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi, İhtiyaç Sahibi İlçe Sakinlerine Hizmet Veriyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Evde Bakım Birimi, ilçe genelinde yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireylere yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Evde Bakım Birimi, yalnızca temel bakım desteği sunmakla kalmıyor; aynı zamanda vatandaşların yaşam alanlarının hijyenik ve sağlıklı koşullara kavuşması için düzenli temizlik hizmeti sağlıyor.

Ev temizliğini kendi başına gerçekleştiremeyen ihtiyaç sahiplerine yönelik yürütülen hizmetler, belirli periyotlarla planlanarak uygulanıyor.

Temizlik ekipleri, evlerin her köşesinde detaylı bir çalışma gerçekleştirerek hem sağlıklı hem de ferah yaşam alanları oluşturuyor. Hizmet, özellikle ileri yaşta olan ya da fiziksel engelleri nedeniyle günlük işlerini yapmakta zorlanan vatandaşlar için sunuluyor.

Belediye yetkilileri, ihtiyaç sahibi her vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, bu tür desteklerin artarak süreceğinin altını çizdi.

Evde bakım ve temizlik hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattını arayarak başvuruda bulunabilecek.