Kuşadası'nda Geleneksel Türk Sanatları Sergisi, Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Kuşadası'nda Geleneksel Türk Sanatları Sergisi, Ziyarete Açıldı

14.04.2026 16:14  Güncelleme: 17:18
Kuşadası Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Sanatları Sergisi, İbramaki Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. 17 Nisan'a kadar sürecek sergide, geleneksel sanatların 160 seçkin eseri sergilenecek.

(AYDIN) - Kuşadası Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Sanatları Sergisi, bugün İbramaki Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, 17 Nisan'a kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Kuşadası Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Sanatları Sergisi'nin açılışı, ilçe protokolünün geniş katılımıyla gerçekleşti. Açılışa, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Şube Müdürü Serdar Kaymaz, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Nilüfer Tektaş Cevahir, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı ve Kuşadası Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Doğan Bakır katıldı.

Geleneksel Türk sanatlarının seçkin örneklerinin yer aldığı sergide yaklaşık 160 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Gravür, hüsn-i hat ve tezhip sanatlarının öne çıktığı sergide, ince işçilik ve estetik anlayışın buluştuğu eserler ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Sanat ve eğitimin buluşması

Kuşadası Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yürütülen kurslarda hazırlanan eserlerden oluşan sergi, kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu emeği gözler önüne sererken, aynı zamanda geleneksel Türk sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir kültürel katkı sunuyor.

Sanatla iç içe bir atmosfer sunan sergi, 17 Nisan 2026 tarihine kadar her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında İbramaki Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Geleneksel Türk Sanatları Sergisi, Ziyarete Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuşadası'nda Geleneksel Türk Sanatları Sergisi, Ziyarete Açıldı - Son Dakika
