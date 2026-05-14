Kuşadası Zabıtası'ndan Kamuya Ait Yolu Kirleten Şahsa İdari Para Cezası

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Karaova Mahallesi'nde hafriyat taşıma sırasında gerekli güvenlik önlemlerini almadan kamuya ait yolu kirleten şahsa, Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı.

Kuşadası Zabıtası, ilçe genelinde çevre temizliği ve kamu düzeninin korunmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yavansu Mahallesi Karaova Sokak'ta gerçekleştirilen kontroller sırasında hafriyat taşıyan bir aracın, yükünün üzerini branda ile kapatmadan nakliye yaptığı belirlendi.

Gerekli önlemleri almadan yapılan taşıma nedeniyle kamuya ait yolun ve çevrenin kirletildiği tespit edilirken, olayla ilgili zabıta ekipleri tarafından işlem yapıldı. Kamuya ait yolu ve çevreyi kirlettiği belirlenen şahsa, Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Belediye yetkilileri, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin kent genelinde devam edeceğini bildirdi.