Kuşadası'nda İki Çocuk Hırsızlık Yaptı - Son Dakika
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Kuşadası'nda İki Çocuk Hırsızlık Yaptı

26.06.2026 21:58
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Kuşadası'nda iki çocuk marketten içecek ve gıda çaldı, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 2 çocuğun kapı kilidini kırarak girdikleri marketten içecek ve çeşitli gıda malzemelerini çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi, Yılancı Burnu Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Motosikletle Recep A.'ya ait marketin arka tarafına yanaşan kimliği belirsiz iki çocuk, kapı kilidini açıp, içeri girdi. Raflarda bulunan içecek, sigara ve çeşitli gıda ürünlerini yanlarında getirdikleri çantaya dolduran iki şüpheli, daha sonra dışarı çıkıp, geldikleri motosiklet ile olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kamera görüntülerinde şüphelilerin pahalı ürünleri bulduklarında 'çak' yapmaları dikkat çekti. Sabah iş yerine gelen market sahibi Recep A., arka kapının açık olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Markette inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI,(AYDIN),

Kaynak: DHA

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