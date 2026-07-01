Kuşadası'nda İlk Caretta Caretta Yuvayı Bulundu - Son Dakika
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Kuşadası'nda İlk Caretta Caretta Yuvayı Bulundu

01.07.2026 16:18
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Kuşadası'nda bu yılın ilk caretta caretta yuvası tespit edildi, korunması için önlemler alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bu yılın ilk caretta caretta yuvası, Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Gölkent Plajı'nda tespit edildi. Yuvanın etrafı çitle çevrilip, koruma altına alınırken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı (EKODOSD) Bahattin Sürücü, "Kuşadası kumsallarının arkasında yerleşim alanları ve işletmelerin bulunması nedeniyle oluşan ışık kirliliği, yavruların denize ulaşmasını olumsuz etkiliyor. Elektrik dağıtım şirketiyle soruna çözüm bulmak için ortak hareket etmeyi planlıyoruz" dedi.

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Gölkent Plajı'na dün saat 01.00 sıralarında çıkan bir caretta caretta yuva yapıp, yumurtalarını bıraktı. Bu sırada plajda devriye gezen jandarma ekipleri, kaplumbağanın yuvanın üzerini örtmesini bekleyip, güvenli bir şekilde denize ulaşmasını sağladı, ardında da durumu EKODOSD'a bildirdi. Bunun üzerinde EKODOSD ekipleri, yuvanın bulunduğu bölgeye gelip, etrafını çitle çevirerek koruma altına aldı. Kuşadası'nda şu ana kadar belirlenen ilk caretta caretta yuvasından, yavruların yaklaşık 45-60 gün içerisinde çıkıp, denize ulaşmaları bekleniyor.

'IŞIK KİRLİLİĞİ YAVRU ÇIKIŞLARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Kuşadası'nda bu yılın ilk caretta careta yuvasının Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılında tespit etmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bölgedeki gönüllüler tarafından yavruların güvenli bir şekilde denize ulaşmaları için gerekli çalışmalar yürütülecek. Ayrıca yuvayı koruyan çitin üzerine de bilgilendirici afişler astık. Gece kumsalı kullananlardan özellikle bu afişleri okumalarını rica ediyorum. Kuşadası kumsallarının arkasında yerleşim alanları ve işletmelerin bulunması nedeniyle oluşan ışık kirliliği, yavruların denize ulaşmasını olumsuz etkiliyor. Elektrik dağıtım şirketiyle soruna çözüm bulmak için ortak hareket etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN/ KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda İlk Caretta Caretta Yuvayı Bulundu - Son Dakika

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