Kuşadası Belediyesi ve İŞKUR işbirliğiyle 2 bin 56 kişiye iş imkanı sağlandı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi ve İŞKUR işbirliğiyle 2 bin 56 kişiye iş imkanı sağlandı

Kuşadası Belediyesi ve İŞKUR işbirliğiyle 2 bin 56 kişiye iş imkanı sağlandı

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kuşadası Hizmet Merkezi arasında imzalanan protokolle, 5 yıl önce kurulan İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası aracılığıyla bugüne kadar 2 bin 56 kişi işe yerleştirildi. İşlendirme Ofisi, kentte nitelikli personel ihtiyacı olan işletmelerle iş arayanları bir araya getirerek istihdama önemli bir katkı sağlıyor.

29.04.2024 18:19  Güncelleme: 18:23
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kuşadası Hizmet Merkezi arasında imzalanan protokolle, 5 yıl önce kurulan İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası aracılığıyla bugüne kadar 2 bin 56 kişi işe yerleştirildi.

Kuşadası Belediyesi, kentte nitelikli personel ihtiyacı olan işletmelerle iş arayanları aynı çatı altında buluşturmak için 2019 yılında İŞKUR Kuşadası Hizmet Merkezi ile protokol imzalayarak İşlendirme Ofisi'ni kurdu. Kentte ekonomiye ve istihdama önemli bir katkı sunan merkez tarafından bugüne kadar 2 bin 56 kişiye iş imkanı sağlandı.

Başta turizm olmak üzere birçok farklı sektörde işverenler ile iş arayanlar arasında köprü kuran merkezde, yapılan başvurular önce kayıt altına alınıyor. Daha sonra iş arayan kişilerin yaş, eğitim ve mesleki durumlarına bakılarak tasnif edilen başvurular, İŞKUR ile birlikte ortak bir veri tabanında saklanıyor. Böylece iş arayan herkese İŞKUR tarafından bir danışman atanması sağlanıyor.

Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi'nin karşısında bulunan merkez, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi ve İŞKUR işbirliğiyle 2 bin 56 kişiye iş imkanı sağlandı - Son Dakika

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