Kuşadası'nda işletmecilere yönelik saldırıda kaçışa yardım eden 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kuşadası'nda işletmecilere yönelik saldırıda kaçışa yardım eden 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası\'nda işletmecilere yönelik saldırıda kaçışa yardım eden 2 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kuşadası'nda 1 Kasım'da işletmeciler Mekin Çelik ve Murat Yatkı'nın ağır yaralandığı silahlı saldırıda, şüphelilerin kaçmasına yardım eden 3 kişiden 2'si tutuklandı. Gözaltına alınan 3 kişiden tutuklanmayan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, işletmeciler Mekin Çelik (37) ile Murat Yatkı'nın (55) ağır yaralandığı silahlı saldırıda, şüphelilerin kaçmasına yardım ettikleri belirlenen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay, 1 Kasım'da saat 06.30 sıralarında, Camikebir Mahallesi Şafak Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler otomobilden inip, henüz belirlenemeyen nedenle Kaleiçi'nde eğlence mekanı işleten Mekin Çelik ve dövme stüdyosu işleten Murat Yatkı'ya tabancayla ateş açtı. Çelik ile Yatkı, vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çelik ameliyata alınırken; Yatkı ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mekin Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin otomobille İzmir'e kaçmasına yardım ettiklerini belirledikleri H.D., Hüseyin Denli ve Selim Denli'yi dün gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hüseyin ile Selim Denli tutuklandı, H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
Kuşadası3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Sonuçlar açıklandı haberi duyan e-Devlet’e akın ediyor Sonuçlar açıklandı; haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Kar fena bastırdı İki ilde araçlar yolda kaldı Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı
Konyalı hacı adayının acı sonu Son nefesini kameralar önünde verdi Konyalı hacı adayının acı sonu! Son nefesini kameralar önünde verdi
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş 8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar 8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
15:36
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Sözünü tutup geri çağırdı
Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
15:34
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu
15:20
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
14:43
Milli Takım’a çağrılmayan Mert Müldür’den olay paylaşım
Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
13:47
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti Gözler ona çevrildi
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 15:50:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda işletmecilere yönelik saldırıda kaçışa yardım eden 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android