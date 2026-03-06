Kuşadası'nda Kadın Emeği, Emek Atölyesi ile Üretime Dönüşüyor

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi'nin yerel üretimi ve kadın emeğini desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında S.S. Ada Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi bünyesinde hayata geçirilen Emek Atölyesi, faaliyetlerini sürdürüyor.

S.S. Ada Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi (Ada Koop) çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyesi, Kuşadalı kadınların üretim gücünü desteklemeye devam ediyor. Soğucak Mahallesi'nde bulunan atölyede kadınlar; tarhana, zeytin, reçel çeşitleri ve domates sosları gibi çeşitli ürünleri geleneksel yöntemlerle hazırlıyor. Katkı maddesi kullanılmadan üretilen ürünler, doğal içerikleriyle satışa sunuluyor. Ada Koop bünyesinde yürütülen çalışmalar ile birçok kadın hem üretime katılıyor hem de ekonomik kazanç elde etme imkanı buluyor.

Emek Atölyesi'nde hazırlanan ürünler, Kuşadası Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak kent genelindeki Ada Market raflarında satışa sunuluyor. Ada Marketler'de yer alan doğal ürünler, uygun fiyatlarıyla vatandaşlara sunulurken, üretici kadınların ekonomik kazanç elde etmesine de katkı sağlıyor.