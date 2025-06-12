Kuşadası\'nda Kadınlar Denizi\'ne Yatırımlar Devam Ediyor

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kadınlar Denizi Mahallesi esnafı ile bir araya geldi. Görevde oldukları süre boyunca bölgeye çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Günel, "Bölgenin ve plajın yollarını, aydınlatma sistemini ve peyzajını yeniledik. Böylece Kadınlar Denizi'ni yeniden hem yerli hem de yabancı turistler için cazibe merkezi haline getirdik" dedi.

Belediye Başkanı Ömer Günel, Kadınlar Denizi Mahallesi esnafı ile bir araya geldi. Toplantıya, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı (KUTO) Serdar Akdoğan ile Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) Başkanı Ahmet Çalım da katıldı. Meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de yer aldığı toplantıda, Başkan Günel, esnafa hayırlı sezonlar diledikten sonra sorun, talep ve çözüm önerilerini dinledi.

"Yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getirdik"

Kadınlar Denizi sahil şeridinin doğal güzellikleriyle Kuşadası'nın en değerli ve turist çeken yerlerinden biri olduğunu belirten Günel, "Göreve geldiğimizde esnafın ve bölgenin birçok sorunu vardı. Kısa süre içerisinde yaptığımız yatırımlarla bunların büyük kısmını çözüme kavuşturduk. Bölgenin ve plajın yollarını, aydınlatma sistemini ve peyzajını yeniledik. Böylece Kadınlar Denizi'ni yeniden hem yerli hem de yabancı turistler için cazibe merkezi haline getirdik" dedi.

"Plaj yoluna motorların girmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz"

Günel, kentin turistik çarşılarını düzene sokan sıfır işgaliye uygulamasının Kadınlar Denizi için de geçerli olduğunu vurgulayarak, "Esnafımızdan bu kurallara harfiyen uymasını istiyorum. Kimse belirlenen kuralların dışına çıkıp da dışarıya fazladan masa ve sandalye atmasın. Bu konuda bizle iş birliği içerisinde olursanız sezon boyunca hiçbir sorun yaşamayız. Ayrıca bu yıl plaj yoluna motorların girmesine de kesinlikle izin vermeyeceğiz. Plaj bölümünü gece saatlerinde daha güvenli olması için projektörlerle aydınlatmaya başladık. Kaymakamımızla görüşerek burada görev yapan bekçi sayısının artırılmasını da istedik" diye konuştu.