Kuşadası'nda 8 Mart Ruhu Sanatla Taçlandı: "Zümrüdü Anka" Sahnelendi

09.03.2026 16:54  Güncelleme: 18:06
Kuşadası Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Zümrüdü Anka-Bir Kadın Hikayesi' adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaparak toplumsal farkındalık oluşturdu. Oyun, çocuk gelinler gerçeği ve kadınların maruz kaldığı sosyokültürel baskıları sahneye taşıdı.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadının toplumdaki varoluş mücadelesini anlatan ve direncin simgesi olan "Zümrüdü Anka-Bir Kadın Hikayesi" adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. İbramaki Sanat Galerisi'nin tarihi atmosferinde izleyiciyle buluşan eser, toplumsal farkındalık adına güçlü bir mesaj verdi.

Kuşadası'nın kültürel mirasını modern sanat etkinlikleriyle harmanlayan İbramaki Sanat Galerisi, anlamlı bir performansın merkezi oldu. Fars Kumpanya tarafından kaleme alınan ve yönetilen tek kişilik oyun olan "Zümrüdü Anka-Bir Kadın Hikayesi", Dünya Kadınlar Günü'nün derinliğini sahneye taşıyarak sanatseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

"Çocuk gelinler"in görünmeyen dramı sahneye taşındı

Oyun, toplumsal bir yara olan "çocuk gelinler" gerçeğini ve kadınların maruz kaldığı sosyokültürel baskıları odağına alıyor. Hikaye, sessizliğe mahkum edilmiş binlerce kadının ortak çığlığını, bir kadının hayat hikayesi üzerinden evrenselleştiriyor. Sahne performansıyla izleyiciyi derin bir empati kurmaya davet eden eser, kadınların yaşadığı zorlukların yanı sıra bu zorluklara karşı geliştirilen direnci de gözler önüne seriyor.

Yoğun katılım ve farkındalık

Oyunun finalinde izleyiciler, toplumsal meselelere dikkati performansı ayakta alkışladı. Fars Kumpanya ekibi, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüyle kadın hakları mücadelesine destek vermekten onur duyduklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

