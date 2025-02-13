Kuşadası'nda Kaldırım İşgali Denetimi: Ekipler Üç Kamyon Malzeme Topladı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kaldırım İşgali Denetimi: Ekipler Üç Kamyon Malzeme Topladı

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde esnafın bıraktığı yol ve kaldırım işgallerine karşı denetim yaptı. Yapılan denetimlerde engelleyici malzemelere el konuldu ve yasak park eden motosikletlere ceza kesildi.

13.02.2025 15:39  Güncelleme: 16:26
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde esnafın kaldırım ve yollara bıraktığı duba, lastik, varil, bariyer ve saksıları topladı. Yaklaşık iki saat süren denetimde ekipler, yayaların rahatça yürümesine engel olan üç kamyon malzemeye el koyarak Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne götürdü.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yol ve kaldırımları işgal eden çeşitli malzemeler nedeniyle Güvercin Masaya yapılan ihbarlar üzerine harekete geçti. Ekipler, ilçe merkezinde işgaliye denetimine çıktı. Denetimde, yayaların kaldırımda rahatça yürümesini engelleyen reklam panoları, flama, bayrak, demir bariyer, lastik, saksı, masa ve sandalye gibi eşyalara el kondu.

İki saat boyunca devam eden denetimlerde toplanan malzemeler, Kuşadası Belediyesi'ne ait üç kamyona yüklenerek Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Denetim sırasında yasak olmasına rağmen kaldırımların üzerine park eden motosikletler de tespit edilerek ceza kesildi.

İlçe genelinde düzen ve huzuru sağlamak için aralıksız çalıştıklarını belirten Belediye Zabıta Müdürü Ercüment Duman, "Başkanımız Ömer Günel'in göreve geldiği 2019'dan itibaren başlatmış olduğu sıfır işgaliye uygulamasını titizlikle devam ettiriyoruz. Ortak yaşam alanlarımızı korumak ve hemşehrilerimizin ulaşım rahatlığı için yol ve kaldırımlarda işgaliye denetimlerimizi de düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Ayrıca esnafımızdan da bu konuda hassas ve anlayışlı olmalarını bekliyoruz. Yaptıkları iş birliği için de hepsine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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