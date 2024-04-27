Kuşadası'nda Kara Sokak'a sıcak asfalt - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kara Sokak'a sıcak asfalt

Kuşadası\'nda Kara Sokak\'a sıcak asfalt

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaova Mahallesi'nde bulunan Kara Sokak'ta başlattığı sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Bölgeye toplam 13 bin 300 metrekare yeni yol kazandıran ekipler, böylece hem Nazilli Pazarı hem de Reşat Nuri Güntekin İlkokulu yollarını modern, konforlu ve güvenli hale getirdi.

27.04.2024 09:06  Güncelleme: 09:09
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaova Mahallesi'nde bulunan Kara Sokak'ta başlattığı sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Bölgeye toplam 13 bin 300 metrekare yeni yol kazandıran ekipler, böylece hem Nazilli Pazarı hem de Reşat Nuri Güntekin İlkokulu yollarını modern, konforlu ve güvenli hale getirdi.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin alt ve üstyapı sorunlarını kalıcı olarak çözmek amacıyla yürütülen yenileme çalışmaları, aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Karaova Mahallesi'nde bulunan Kara Sokak'ta 13 bin 300 metrekare alanı sıcak asfaltla kapladı. Reşat Nuri Güntekin İlkokulu ile özellikle turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Nazilli Pazarı'nı da kapsayan yolların yenilenerek modern, konforlu ve güvenli bir hale getirilmesi öğrenci velileri ve esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Kara Sokak'a sıcak asfalt - Son Dakika

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