Kuşadası'nda Mezuniyet ve Babalar Günü Coşkusu

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Anne- Baba Çocuk Merkezi'nde eğitim gören çocuklar, mezuniyet töreniyle sertifikalarını aldı. Törende Babalar Günü'nü de kutlayan çocuklar çifte sevinç yaşadı.

Kuşadası'nda Cafer Kotan Yaşam Parkı'ndaki Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi'nde bulunan Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde mezuniyet ve Babalar Günü heyecanı bir arada yaşandı. Merkezde 3-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik verilen okul öncesi eğitim programının 25'inci dönemine katılan çocuklar için mezuniyet töreni ve Babalar Günü kutlama programı düzenlendi.

Kutlamada gerçekleştirilen atölye çalışmasında minikler, babalarına hediye etmek üzere resimler çizdi. Etkinlik, çocuklara mezuniyet sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.