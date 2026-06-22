Kuşadası\'nda Motosiklet Kazası: Bir Ölü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkan bir taksiye çarpan motosikletin sürücüsü Abdullah Altaş (25), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Abdullah Altaş yönetimindeki 09 AOM 040 plakalı motosiklet, akaryakıt istasyonundan çıkan Orhan K.'nin kullandığı 09 T 4306 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü Abdullah Altaş ile arkasında oturan arkadaşı İ.C.Y. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdullah Altaş, kurtarılamadı. Arkadaşı İ.C.Y.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.