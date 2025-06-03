Kuşadası'nda Muhtarlar Kurban Bayramı'nı Kutladı

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Kadriye Balıkçı, kentte görev yapan muhtarları ziyaret ederek, Başkan Ömer Günel adına Kurban Bayramlarını kutladı.

Muhtarlık İşleri Müdürü Kadriye Balıkçı, muhtarları ziyaret ederek, Başkan Ömer Günel adına Kurban Bayramlarını kutladı. Bayram tebriği ziyaretinde, mahalle muhtarlarının yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri de dinlendi. Güvercin Masa Saha Gözlem ekibinin de yer aldığı ziyarette muhtarlar, Başkan Ömer Günel'in tüm mahallelere eşit ve kaliteli hizmet götürdüğüne dikkat çekti. Kuşadası'na bugüne kadar çok önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan mahalle muhtarları, Başkan Günel'e kente kazandırdığı projeler için teşekkür etti.

"Başkanımızın projeleri sayesinde Kuşadası'nın çehresi değişti"

Ege Mahallesi Muhtarı Halis Suvari, Başkan Ömer Günel'in bölgede özellikle doğal gaz sorununu çözüme kavuşturduğunu belirterek, "Yollarımız sıcak asfaltla kaplandı. Ayrıca mahallemize birçok yeni park yapıldı" dedi.

Bayraklıdede Muhtarı Çiğdem Tektaş ise "Mahallemize çok önemli alt ve üstyapı yatırımları gerçekleştirildi. Bugüne kadar en kaliteli hizmeti Başkan Ömer Günel döneminde aldık. Başkanımızın projeleri sayesinde Kuşadası'nın çehresi değişti" diye konuştu.

İkiçeşmelik Mahallesi Muhtarı İsmail Yurttaş da "Burasının köklü alt ve üstyapı sorunlarını Başkan Ömer Günel çözüme kavuşturdu. Mahallemize kazandırılan Cafer Kotan Yaşam Parkı ve Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi sayesinde uzun yıllardır eksikliğini çektiğimiz sosyal donatı alanı ve Taziye Evi sorunu da çözüldü" ifadelerini kullandı.