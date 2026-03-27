Kuşadası'nda Ölü Deniz Kaplumbağaları Artıyor - Son Dakika
Kuşadası'nda Ölü Deniz Kaplumbağaları Artıyor

27.03.2026 12:30
Kuşadası'nda trol ağlarına takılan 4 deniz kaplumbağası ölü bulundu, toplam ölüm sayısı 7'ye ulaştı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 2 yeşil deniz kaplumbağası ile 2 yetişkin dişi caretta caretta daha ölü bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Yaklaşık 2 hafta içerisinde trol ağlarına takıldıkları için boğularak ölen deniz kaplumbağası sayısı 7'ye yükseldi. Bu durum Kuşadası Körfezi kıyılarında trolle balık avcılığının doğal yaşam üzerinde ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunun en önemli kanıtı" dedi.

Kuşadası'nın Kadınlar Denizi ile Davutlar mahalleleri sahilinde, dün ve önceki gün farklı saatlerde vatandaşlar tarafından 4 deniz kaplumbağası ölü bulundu. Durum EKODOSD yetkililerine bildirildi. EKODOSD yetkilileri tarafından yapılan incelemede ölü deniz kaplumbağalarından 2'sinin yeşil deniz kaplumbağası, 2'sinin de dişi caretta caretta olduğu belirlendi. EKODOSD ekiplerinin yaptığı incelemede vücutlarında kesici veya delici alet izine rastlanmayan deniz kaplumbağalarının hedef dışı av olarak trol ağlarına takılıp, boğuldukları değerlendirildi. Kaplumbağaların gerekli ölçüleri, doku ve kabuk örnekleri alınıp, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a gönderildi.

'TEHLİKE GİDEREK BÜYÜYOR'

Kuşadası Körfezi'nin denizel biyoçeşitlilik açısından zengin olduğuna dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yaklaşık 2 hafta içerisinde trol ağlarına takıldıkları için boğularak ölen deniz kaplumbağası sayısı 7'ye yükseldi. Kaplumbağaların aynı bölgede ve benzer koşullarda kıyıya vurması, bu ölümlerin trol teknelerinin kıyıya yakın alanlarda yaptığı avcılıkla doğrudan ilişkili olduğunu açıkça göstermektedir" dedi. Sürücü, şöyle devam etti: "Ölü bulunan bireylerin tamamına yakınının dişi olması ve yeşil deniz kaplumbağalarının juvenil bireylerden oluşması, kayıpların yalnızca bugününü değil, geleceğini de olumsuz etkiliyor. Ayrıca bu durum Kuşadası Körfezi kıyılarında trolle balık avcılığının doğal yaşam üzerinde ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunun en önemli kanıtı. Maalesef tehlike giderek büyüyor. Kuşadası Körfezi başta olmak üzere kritik alanlar deniz koruma alanı ilan edilmelidir. Deniz kaplumbağaları ve yunuslar başta olmak üzere birçok deniz canlısı için büyük risk oluşturan trol teknelerinin kıyıya yakın alanlarda avlanmasına kesinlikle izin verilmemelidir."

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN/ KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Kuşadası, Ekonomi, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Ölü Deniz Kaplumbağaları Artıyor - Son Dakika

İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı Kimliği şoke etti İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti
Fırtına Deresi’nde endişelendiren görüntü Gerçek ortaya çıktı Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Kalkışta korku anları Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor

13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Ölü Deniz Kaplumbağaları Artıyor - Son Dakika
