Kuşadası\'nda Pencere Düştü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir iş merkezinin üçüncü katındaki pencerenin, bir dükkanın gölgeliğine çarpıp sokağa düşmesi ve o esnada bölgeden geçen vatandaşın panikle kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Mithat Baysal Sokak 'ta meydana geldi. 5 katlı bir iş merkezinin üçüncü katındaki pencere, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıkarak bir dükkanın gölgeliğine çarptıktan sonra sokağa düştü. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, cam pencerenin yola düşmesi ve vatandaşın kaçışı yer aldı.

Olayın ardından çevredeki dükkan işletmecileri ve çalışanlar, yola saçılan cam kırıklarını temizleyerek trafiğin ve yaya geçişinin güvenliğini sağladı.