Kuşadası Belediyesi, Yoğun Yağışa Karşı Tüm Birimleriyle Sahadaydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuşadası Belediyesi, Yoğun Yağışa Karşı Tüm Birimleriyle Sahadaydı

02.02.2026 09:29  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi, Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısı sonrası sel ve taşkınlara karşı harekete geçti. Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle birçok bölgede su baskınları yaşanırken, belediye ekipleri evacuasyon çalışmaları yürütüyor ve vatandaşları uyarıyor.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Kıyı Ege için yaptığı sarı kodlu uyarının ardından olası sel ve taşkınlara karşı harekete geçti. Fen İşleri, Acil Durum Müdahale, Park ve Bahçeler ile Sosyal Yardım ekipleri, yağışın ilk saatlerinden itibaren ilçe genelinde sahadaki çalışmalarını sürdürdü.

Dün öğle saatlerinde etkisini artıran ve saatte 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgarla birlikte başlayan sağanak yağış ve dolu, Kuşadası ve mahallelerinde sel ve taşkınlara neden oldu. Şiddetli yağışlar nedeniyle rögarlar taştı, dere yatakları doldu, cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı bölgelerde istinat duvarları çökerken, Kuşadası–Söke çevre yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Aydın-Çamlık Yolu da taşan dere nedeniyle ulaşıma kapandı.

Özellikle Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını yaşandı. Kuşadası Belediyesi ekipleri, su tahliye çalışmaları, tıkanan mazgal ve rögarların açılması, yol güvenliğinin sağlanması ve hasar tespit çalışmalarıyla sahada aktif görev aldı. Sosyal Yardım ekipleri ise su baskınından etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara anında destek sağladı.

Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi, Yoğun Yağışa Karşı Tüm Birimleriyle Sahadaydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

10:55
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star’da yok
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
10:01
Fatih Ürek’in cenazesine damga vuran görüntü Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 11:14:56. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi, Yoğun Yağışa Karşı Tüm Birimleriyle Sahadaydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.