Kuşadası Belediyesi, Yoğun Yağışa Karşı Tüm Birimleriyle Sahadaydı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Kıyı Ege için yaptığı sarı kodlu uyarının ardından olası sel ve taşkınlara karşı harekete geçti. Fen İşleri, Acil Durum Müdahale, Park ve Bahçeler ile Sosyal Yardım ekipleri, yağışın ilk saatlerinden itibaren ilçe genelinde sahadaki çalışmalarını sürdürdü.

Dün öğle saatlerinde etkisini artıran ve saatte 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgarla birlikte başlayan sağanak yağış ve dolu, Kuşadası ve mahallelerinde sel ve taşkınlara neden oldu. Şiddetli yağışlar nedeniyle rögarlar taştı, dere yatakları doldu, cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı bölgelerde istinat duvarları çökerken, Kuşadası–Söke çevre yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Aydın-Çamlık Yolu da taşan dere nedeniyle ulaşıma kapandı.

Özellikle Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını yaşandı. Kuşadası Belediyesi ekipleri, su tahliye çalışmaları, tıkanan mazgal ve rögarların açılması, yol güvenliğinin sağlanması ve hasar tespit çalışmalarıyla sahada aktif görev aldı. Sosyal Yardım ekipleri ise su baskınından etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara anında destek sağladı.

Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.