Kuşadası\'nda Sevgi Plajı\'na Yeni Mesire Alanı

Güncel

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi'nde bulunan Sevgi Plajı'ndaki arazinin, mesire alanı olarak düzenlenme çalışmalarında sona gelindi.

Kuşadası Belediyesi'nin Sevgi Plajı'ndaki Ada Camping ile Kampinova arasında kalan 10 dönümlük arazinin mesire alanı olarak düzenlenmesi için başlattığı çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından alanda zemin dolgusunun yapılması ve düzleştirilmesinin ardından piknik masaları da monte edilmeye başlandı. Çocuklar için oyun gruplarının yerleştirildiği mesire alanında aydınlatma sistemi de yenilendi.

Başkan Ömer Günel, kentte mesire alanlarının sayısını her geçen gün artıracaklarını belirterek, "Sevgi Plajı'ndaki mesire alanın yapımı kısa süre sonra tamamlanacak. Yaşadığımız ekonominin krizin getirdiği zorlukların farkındayız. Bu nedenle sizlere olabildiğince kendi imkanlarınızla zaman geçirebildiğiniz yeni yaşam alanları oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.