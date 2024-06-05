Kuşadası Belediyesi'nde Metan Gazı Patlaması: 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nde Metan Gazı Patlaması: 2 İşçi Yaralandı

Kuşadası'nda bir sitenin makine dairesinde meydana gelen metan gazı patlamasında, Kuşadası Belediyesi'nde görevli 2 işçi ağır yaralandı. İşçiler, sinek ilaçlaması yaparken patlamanın meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.06.2024 15:51
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir sitenin makine dairesinde metan gazının patlaması sonucu Kuşadası Belediyesi'nde görevli 2 işçi, ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli işçiler Serdar Karşal ile Ferman Güzhan, sinek ilaçlaması yapmak için bölgedeki bir sitenin makine dairesine girdi. Belediye işçilerinin makine dairesine sinek ilacı sıktığı sırada, biriken metan gazı patladı. Patlamada 2 işçi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'nde Metan Gazı Patlaması: 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika

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