Kuşadası'nda Sevinç Balonları, Sma'lı Teoman Bebek İçin Uçuruldu

(AYDIN) - Kuşadası'nda SMA Tip 1 hastası 6 aylık Teoman Çiftçi'nin Aydın Valiliği onaylı yardım kampanyasının başarıyla tamamlanmasının ardından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sevinç balonları uçuruldu. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kazanan Teoman ve Kuşadası oldu. Teoman'a uzun bir ömür diliyorum" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan Yağmur-Enis Talha Çiftçi çiftinin bebekleri Teoman'a, doğumundan 10 gün sonra özel bir hastanede yapılan topuk kanı testinin ardından SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile, SMA Tip 1 hastaları için Dubai ve Almanya'da uygulanan gen tedavisine ulaşmak amacıyla 12 Eylül'de Aydın Valiliği izniyle yardım kampanyası başlattı. Toplam maliyeti 1 milyon 682 bin 276 euro olan tedavi için başlatılan kampanya, 13 Ocak'ta yüzde 100'e ulaştı. Teoman bebek ilerleyen haftalarda 'zolgensma' tedavisi olmak için ailesiyle birlikte Almanya'ya gidecek.

Yardım kampanyasının başarıyla tamamlanmasının ardından Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda Teoman için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Teoman'ın annesi Yağmur Çiftçi, babası Enis Talha Çiftçi, Başkan Günel, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, kampanyaya destek veren bağışçılar ve ilçe sakinleri katıldı.

Etkinlikte, SMA hastası diğer çocukların da en kısa sürede sağlığına kavuşması dileğinde bulunulduktan sonra gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı.

"Ailece çok mutluyuz"

Oğlunun sağlığına kavuşacağı için çok mutlu olduğunu belirten Yağmur Çiftçi, "Kampanya süreci boyunca zor günler geçirdik. 4 ay gibi kısa bir sürede ihtiyacımız olan para toplandı. Tüm Türkiye ve Kuşadası halkı Teoman etrafında kenetlendi. Şimdi ailece çok mutluyuz. Bize destek olan tüm bağışçılara teşekkür ederim" diye konuştu.

Günel ise "Kuşadası olarak çok önemli bir işi başardık. Yaklaşık 2 milyon doları kısa bir sürede topladık. Daha önce de yine SMA hastası olan Çağla Deniz Tunç'un kampanyasını da başarıyla tamamlamıştık. Teoman'ı yakın zamanda tedavi olması için Almanya'ya yolcu edeceğiz. Kazanan Teoman bebek ve Kuşadası oldu. Ben Teoman'a uzun bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.