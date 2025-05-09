Kuşadası'nda Tarihi Kervansaray Yeniden Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Tarihi Kervansaray Yeniden Hayata Geçiyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, esnaf toplantısında tarihi Kervansaray'ın yeniden kazandırılacağını ve birçok etkinlik alanı olarak kullanılacağını duyurdu. Ayrıca esnafın sıfır işgaliye kuralına uyması gerektiğini vurguladı.

09.05.2025 16:06  Güncelleme: 17:34
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kervansaray'da düzenlediği toplantı ile kentte faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi. Toplantıda, tarihi Kervansaray'ın kente yeniden kazandırılacağı müjdesini veren Günel, "Kervansaray sezon boyunca Anadolu Ateşi gibi gösterilere ev sahipliği yapacak otantik bir etkinlik alanı olarak kullanılacak" dedi.

Belediye Başkanı Ömer Günel, düzenlenen toplantıda esnaf ile bir araya gelerek sorun, talep ve önerileri dinledi. Toplantıya, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile sivil toplum ve meslek örgütlerinin temsilcileri katıldı. İkinci hizmet döneminin ilk yılını tamamladığını ifade eden Başkan Günel, çarşılar ile ilgili ilk dönem alınan kararların bu yıl da aynen geçerli olacağını söyledi.

"Esnafımızdan sıfır işgaliye kuralına uymalarını bekliyoruz"

Sıfır işgaliyenin çarşılara düzen getirdiğinin altını çizen Başkan Günel, "Tüm esnafımızdan sıfır işgaliye kuralına uymalarını, çarşılarımızda görüntü kirliliğine neden olabilecek plastik masa, sandalye gibi unsurlara izin vermemelerini ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" dedi. Kuşadası Belediyesi olarak temizlik işleri konusunda revizyona gittiklerini belirten Günel, çöp çıkarma saatleri ve geri dönüştürülebilir atıklar konusunda da özenli olunmasını istedi.

"Ekiplerimiz çarşılarda bakım ve onarım çalışmasına başladı"

Turistik çarşıların altyapısının 2021 yılında bütünüyle yenilendiğini ancak aradan geçen 4 yılda yollarda ve peyzajda bazı bozulmalar meydana geldiğini belirten Günel, "Mevzuattan kaynaklanan bazı sorunlar nedeniyle çarşıların tadilat ihalesini ancak tamamlayabildik. Ekiplerimiz çarşılarda bakım ve onarım çalışmasına başladı. Sizleri ve konuklarımızı rahatsız etmeden, en hızlı biçimde çarşılarımızın tamiratlarını yaparak tertemiz bir şekilde sizlere teslim edeceğiz" diye konuştu.

Motosikletlerin çarşıya girişi ile ilgili olarak bariyer sistemine geçtiklerini söyleyen Başkan Günel, bu konuda esnaf başta olmak üzere tüm kent sakinlerinin dikkatli olmasını istedi.

"Esnafımıza ve çarşımıza önemli bir katkı sunacak"

Tarihi Kervansaray'ın bu sezon yeniden kente kazandırılacağı müjdesini veren Günel, "ADÜ Devlet Konservatuvarı'nın başka bir binaya taşınmasının ardından Kervansaray'da gerekli bakım ve tadilatları tamamlayarak kullanıma açtık. Tarihi Kervansaray sezon boyunca Anadolu Ateşi gibi gösterilere ev sahipliği yapacak otantik bir etkinlik alanı olarak kullanılacak. Porselen Bebek Müzesi varlığını sürdürecek. Onun dışında Etnografya ile Sikke ve Arkeoloji müzeleri açılacak. Sezonda gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle büyük canlılık ve hareket kazanacak olan Kervansaray, esnafımıza ve çarşımıza da önemli bir katkı sunacak. Sezon sonunda da burayı müze-otel yapacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Tarihi Kervansaray Yeniden Hayata Geçiyor - Son Dakika

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