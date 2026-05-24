Kuşadası'nda Tehlikeli Demir Parçaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda Tehlikeli Demir Parçaları

Kuşadası\'nda Tehlikeli Demir Parçaları
24.05.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılancı Burnu Koyu'nda birçok sivri demir parçası bulunması, denizciler için tehlike oluşturuyor.

EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Yılancı Burnu Koyu'nun batısında denizin dibinde çok sayıda sivri demir parçasına rastladıklarını söyledi. Bu nedenle koyda denize girenlerin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Sürücü, "Yere sabitlenmiş ve çıkarılması teknik uzmanlık gerektiren tehlikeli demirlerle ilgili gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurumları bilgilendireceğiz" dedi.

EKODOSD gönüllüleri, deniz kaplumbağalarının beslenmek için yediği Yılancı Burnu Koyu'ndaki deniz çayırlarını incelemek amacıyla önceki gün saha araştırması yaptı. Deniz dibini inceleyen gönüllüler, zeminde çok sayıda küflenmiş ve uçları sivri demir parçalarına rastladı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yüzeyden görünmeyen demir parçalarının koyun batısında denize girenler ve gezi tekneleriyle gelenler için tehlike oluşturduğunu ifade etti.

'İLGİLİ KURUMLARI BİLGİLENDİRECEĞİZ'

Yılancı Burnu Koyu'nun Kuşadası için çok önemli olduğunu belirten Sürücü, "Yaptığımız incelemede, geçmiş yıllarda teknelerin yanaşması amacıyla yapılan demir iskelenin zamanla çürümesi ve parçalanması sonucunda, dışarıdan fark edilmese de su altına girildiğinde bazı demir parçalarının zeminde kaldığını gördük. Küflenmiş ve uçları sivrileşmiş demir parçaları dışarıdan görünmediği için, bölgenin batısında denize girenler açısından ciddi tehlike oluşturuyor. Özellikle yürünebilecek seviyedeki sularda bulunan bu demir parçalarına çıplak ayakla basılması ya da tekneden suya atlanması halinde çok üzücü olaylar yaşanabilir. Bu nedenle koyun batı kesiminde denize girenlerin çok dikkatli olması gerekmektedir. Yere sabitlenmiş ve çıkarılması teknik uzmanlık gerektiren bu tehlikeli demirlerle ilgili gerekli önlemlerin alınması amacıyla ilgili kurumları bilgilendireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Tehlikeli Demir Parçaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı
Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı
Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2’si ağır, 3 yaralı Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2'si ağır, 3 yaralı

09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:35
Özgür Özel’den vekillerin “Yeni parti kuralım“ teklifine sert yanıt
Özgür Özel'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt
08:32
Bayramda plan yapanlar dikkat Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
07:55
CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği Büyük arbede yaşandı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 10:05:33. #7.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Tehlikeli Demir Parçaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.