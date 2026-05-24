Kuşadası\'nda Tehlikeli Demir Parçaları

EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Yılancı Burnu Koyu'nun batısında denizin dibinde çok sayıda sivri demir parçasına rastladıklarını söyledi. Bu nedenle koyda denize girenlerin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Sürücü, "Yere sabitlenmiş ve çıkarılması teknik uzmanlık gerektiren tehlikeli demirlerle ilgili gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurumları bilgilendireceğiz" dedi.

EKODOSD gönüllüleri, deniz kaplumbağalarının beslenmek için yediği Yılancı Burnu Koyu'ndaki deniz çayırlarını incelemek amacıyla önceki gün saha araştırması yaptı. Deniz dibini inceleyen gönüllüler, zeminde çok sayıda küflenmiş ve uçları sivri demir parçalarına rastladı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yüzeyden görünmeyen demir parçalarının koyun batısında denize girenler ve gezi tekneleriyle gelenler için tehlike oluşturduğunu ifade etti.

'İLGİLİ KURUMLARI BİLGİLENDİRECEĞİZ'

Yılancı Burnu Koyu'nun Kuşadası için çok önemli olduğunu belirten Sürücü, "Yaptığımız incelemede, geçmiş yıllarda teknelerin yanaşması amacıyla yapılan demir iskelenin zamanla çürümesi ve parçalanması sonucunda, dışarıdan fark edilmese de su altına girildiğinde bazı demir parçalarının zeminde kaldığını gördük. Küflenmiş ve uçları sivrileşmiş demir parçaları dışarıdan görünmediği için, bölgenin batısında denize girenler açısından ciddi tehlike oluşturuyor. Özellikle yürünebilecek seviyedeki sularda bulunan bu demir parçalarına çıplak ayakla basılması ya da tekneden suya atlanması halinde çok üzücü olaylar yaşanabilir. Bu nedenle koyun batı kesiminde denize girenlerin çok dikkatli olması gerekmektedir. Yere sabitlenmiş ve çıkarılması teknik uzmanlık gerektiren bu tehlikeli demirlerle ilgili gerekli önlemlerin alınması amacıyla ilgili kurumları bilgilendireceğiz" diye konuştu.