Kuşadası'nda Temizlik Seferberliği Devam Ediyor

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi'nin mahallelerde başlattığı temizlik, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde cadde, sokak, park ve meydanları süpürüp çöp konteynerleri dezenfekte etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün saha personelinden oluşan 55 kişilik özel ekibin Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinden itibaren başlattığı temizlik çalışması, gün boyunca sürdü. Çalışma kapsamında ekipler, bölgedeki cadde, sokak, park ve meydanları süpürüp, yolları yıkadıktan sonra çöp konteynerlerini ve sepetlerini dezenfekte etti.

Yol kenarlarında bulunan yabani otları biçen ekipler, ağaçları budadı. Ayrıca Acil Müdahale Birimi de yol ve kaldırımlarda meydana gelen bozulmaların tamirini ve onarımını yaptı.

Çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Soğucak ve kent merkezinden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen temizlik ve hizmet seferberliği, Kuşadası'nın kalan mahallelerinde de devam edecek.