Kuşadası\'nda Trafik Kazası: 12 Yaralı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza, Aydın'ın Kuşadası- Selçuk kara yolu üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kuşadası'ndan Selçuk istikametine giden Abdülcelil Soğukçeşme'nin kullandığı 34 AFE 114 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Zengin Coşkun'un kullandığı 35 AKY 835 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobildeki 2 kişiyle, minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
