Kuşadası'nda Turunç Ağaçları Reçele Dönüşüyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Turunç Ağaçları Reçele Dönüşüyor

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, cadde ve sokaklardaki turunç ağaçlarının meyvelerini toplayıp, kadın kooperatifine teslim ediyor. Gönüllü kadınlar, toplanan turunçlardan reçel üretiyor.

21.02.2025 17:22  Güncelleme: 17:36
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında bulunan turunç ağaçlarının meyvelerini düzenli olarak toplayıp, Ada Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne teslim ediyor. Toplanan meyveler, kooperatifte gönüllü olarak çalışan kadınların ellerinde reçele dönüştürülüyor.

Kuşadası'nda kaldırımlarda ve yol kenarlarında dikili olan turunç ağaçlarının budama, sulama, aşılama ve bakım işlemleri Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor. Portakala benzeyen ancak daha acı olduğu için meyve olarak tüketilmeyen turunçlar, Ocak veya Şubat ayı itibariyle ağaçlardan toplanıyor.

Günde ortalama 150-200 kilogram turunç toplayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, meyveleri kasaladıktan sonra Ada Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne teslim ediyor. Ardından kooperatifte 'Emek Atölyesi' çatısı altında Belediye Başkanı Ömer Günel'in desteğiyle gönüllülük esasına göre çalışan kadınlar, turunçlardan reçel yapıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Turunç Ağaçları Reçele Dönüşüyor - Son Dakika

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