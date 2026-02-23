Kuşadası\'nda Uçurum Kenarında Cansız Bedene Rastlandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Mehmet Çiftçi'nin (46) uçurumun kenarında cansız bedeni bulundu.

Olay, Davutlar Mahallesi Nallıca mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezine saat 11.29'da uçurumda hareketsiz yatan bir kişi olduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güçlükle ulaştığı noktada yapılan kontrolde, adının Mehmet Çiftçi olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.