Kuşadası\'nda Uçurumda Erkek Cesedi Bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uçurumda erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Davutlar Mahallesi Nallıca mevkisinde uçurumda hareketsiz yatan birinin olduğu yönünde ihbarda bulunuldu.
Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin güçlükle ulaştığı bölgede yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Mehmet Çiftçi'ye (46) ait olduğu tespit edilen ceset, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
