Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kuşadası\'nda uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan D.Y. ve E.A. hakkında adli süreç tamamlandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen D.Y. ve E.A'nın adreslerine operasyon düzenledi.

Evlerdeki aramada 19 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar ve 138 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

Kuşadası, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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