Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan D.Y. ve E.A. hakkında adli süreç tamamlandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen D.Y. ve E.A'nın adreslerine operasyon düzenledi.
Evlerdeki aramada 19 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar ve 138 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA
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