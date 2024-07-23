Kuşadası'nda yapılan yol çalışmaları devam ediyor

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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana farklı mahallelere yapılan 933 milyon 702 bin lira yatırımla kente 221 kilometre yol kazandıran Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir yandan yeni yerleşim bölgelerine sağlıklı alt ve üstyapı hizmeti ulaştırmak için çalışırken bir yandan da geçmişten gelen sorunları gideriyor.

Değirmendere Mahallesi 3538 Sokak'ta yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'nin üç sokağında daha başlattığı parke döşeme işlemini ise en kısa süre içerisinde tamamlamak için mesai yapıyor. Son 5 yılda yapılan 113 milyon 51 bin liralık yatırımla 43 kilometre yenilenmiş yol kazanan Güzelçamlı Mahallesi, ekipler tarafından 7084, 7085 ve 7086'ıncı Sokak'larda gerçekleştirilen yol çalışmasının tamamlanması ile 6 bin 500 metrekare daha yeni yola kavuşacak.

Acil sorunlara acil çözüm

Yol yapım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra elektrik, su, kanalizasyon, internet, telefon, doğal gaz alanında faaliyet gösteren ilgili altyapı kurumları tarafından yürütülen çalışmalar başta olmak üzere yollarda meydana gelen hasar ve bozulmalar Acil Müdahale Birimi ekipleri tarafından en kısa süre içerisinde gideriliyor.

Son olarak, Türkmen Mahallesi Osman Sokak, Yavansu Mahallesi 4015 Sokak, Değirmendere Mahalesi 3767 Sokak ve Göcek Kavağı mevkiinde doğal gaz çalışmaları nedeniyle bozulan alanlarda gerekli bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiren Acil Müdahale Birimi ekipleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle asfalt yollarda meydana gelen tahribatları da gideriyor. Bu kapsamda Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi 1. Sokak'ta asfalt yenilemesi gerçekleştiren ekipler, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmayı da sürdürüyor.